أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، عن ضبط مخبأ لـ"داعش" يضم أسلحة ومتفجرات في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان، "تمكن أبطال قيادة عمليات صلاح الدين ومن خلال تنفيذ واحب بحث وتفتيش لمنطقة العيث شرق قضاء الدور وجزيرة السلام غرب مدينة تكريت، من العثور على مخبأ لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة ومتفجرات ومساطر تفجير ومقذوفات". وأضافت "تم تفجير المخلفات الإرهابية تحت السيطرة من قبل مفارز هندسة الشرطة".