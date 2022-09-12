القبض على متهم يوزع مشورات مسيئة بين الزائرين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على متهم بين الزائرين على طريق الزوار الرابط بين بغداد /كربلاء المقدسة يقوم بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".وأضافت انه "تم تسليم المتهم مع ما ضبط معه من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ".