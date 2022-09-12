العمليات المشتركة تشرف ميدانياً على حركة الزائرين في بغداد

اشرف نائب العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ميدانياً على حركة الزائرين في بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نائب قائد العمليات المشتركة يشرف ميدانياً على بدء الخطة الأمنية وحركة الزائرين في بغداد يرافقه قائد عمليات بغداد وقادة أمنيين".

وأضاف المصدر أن "الشمري تفقد كافة القطعات الأمنية الخاصة بحماية الزائرين وشدد على الجهد الاستخباراتي المتخذ في الخطة الأمنية وأكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر".