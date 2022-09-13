الإطاحة بأخطر تاجري مخدرات في البصرة - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجدهما، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تم استدراجهما والقاء القبض عليهما في قضاء القرنة شمالي المحافظة".وأضاف البيان، أنه "اتخذت الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".