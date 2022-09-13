بحادثين منفصلين.. إصابة سائق عجلة بهجوم مسلح وانتحار فتاة في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين فتحوا نيرانهم باتجاه عجلة اثناء مرورها ضمن منطقة جسر ديالى ما أسفر عن اصابة صاحب العجلة بجروح ضمن منطقة الكتف".وأضاف، أن "الهجوم جاء نتيجة خلاف عائلي بين ابناء عم".وأشار المصدر الى، ان "فتاة من مواليد 2000 أفدمت على الانتحار برمي نفسها في نهر دجلة ضمن منطقة الخناسة في قضاء المدائن".وتابع، أن "البحث مستمر عن الجثة من قبل الاهالي والقوة الماسكة للأرض".