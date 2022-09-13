بكمين محكم.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفها في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام تمكنت من تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجاني بعد استدراجه بكمين محكم شرقي العاصمة بغداد".وأضافت، "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بجريمة الخطف، حيث دونت أقواله وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه اصولياً استناداً لأحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".