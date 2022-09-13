بعمليات نوعية.. الاطاحة بـ 6 ارهابيين في محافظات عدة

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، نفذ شجعان جهاز مكافحة الارهاب ثلاثة واجبات ناجحة في محافظات مختلفة، حيث تمكن أبطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين من عصابات داعـش بعملية نوعية ".وأضاف: "كما تم الاطاحة بعُنصرين أثنين غربي البلاد والقاء القبض على أحد العناصر الإرهابيـة ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ٦عناصر من عصابات داعش الإرهابية".