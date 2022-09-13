القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (حي الفرات ) ببغداد".وأضافت انه "تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".