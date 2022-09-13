القضاء يحكم بالإعدام بحق قتلة ضابط رفيع

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
43
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
43
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق جديد لتويتر يخص إلغاء صفقة شرائها
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432170-637986756229421170.jpg
القضاء يحكم بالإعدام بحق قتلة ضابط رفيع
أمن
2022-09-13 | 09:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,063 مشاهدة
حكمت محكمة جنايات المثنى، اليوم الثلاثاء، على ثلاث متهمين بقتل المقدم طارق الريشاوي، بعدما اطاحت بهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.
وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حكم الإعدام صدر بحق المتهمين الثلاث استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المادة 47 48 49 من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيتهم".
وحكمت المحكمة، وفق البيان، على "متهمين اثنين أيضًا بالسجن خمسة عشر سنة استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتوفي الريشاوي متأثرا بجراحه اثر إطلاقة نارية أصيب فيها اثناء تأديته لواجبه في ملاحقة تجار المخدرات، بقضاء الخضر شرقي المثنى.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل
محليات
29.47%
08:29 | 2022-09-13
تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل
08:29 | 2022-09-13
بغداد تتراجع عن عطلة اليومين.. تحديد موعد جديد
محليات
28.49%
09:08 | 2022-09-13
بغداد تتراجع عن عطلة اليومين.. تحديد موعد جديد
09:08 | 2022-09-13
إحصائية إيرانية رسمية بعدد زائريها الداخلين للعراق - عاجل
دوليات
21.85%
03:14 | 2022-09-12
إحصائية إيرانية رسمية بعدد زائريها الداخلين للعراق - عاجل
03:14 | 2022-09-12
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين – عاجل
محليات
20.2%
03:53 | 2022-09-13
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين – عاجل
03:53 | 2022-09-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حلقة خاصة مع الفريق أول ركن عبد الامير الشمري - الحلقة ٢٩٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-13
ناس وناس
حلقة خاصة مع الفريق أول ركن عبد الامير الشمري - الحلقة ٢٩٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-13
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-12
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حلقة خاصة مع الفريق أول ركن عبد الامير الشمري - الحلقة ٢٩٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-13
ناس وناس
حلقة خاصة مع الفريق أول ركن عبد الامير الشمري - الحلقة ٢٩٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-13
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-12
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.