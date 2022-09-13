جرحى من الحشد باشتباكات مع داعش في الموصل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اربعة منتسبين من اللواء 44 في الحشد الشعبي أصيبوا خلال اشتباك مع عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل".وأشار إلى "محاصرة اثنين من الإرهابيين داخل نفق بقرية ام عربيد بالحضر في الموصل".