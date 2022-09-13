القوات الامنية تباشر برفع "بوابات حديدية" على جسر الجمهورية

أفاد مصدر أمني، بمباشرة القوات الامنية برفع "بوابات حديدية" على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الجهد والقطع الذي استمر اكثر من اربعة ايام القوات الامنية تباشر برفع ما قامت به لغرض عمل بوابات حديدية على جسر الجمهورية".

وأدناه صورة توضح المباشرة برفع البوابات..