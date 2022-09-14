بعثة الناتو تناقش مع العراق إمكانية توسيع مهامها

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين استقبل ايانوتشي في مقر الوزارة، حيث قدّم الوزير التهنئة لقائد البعثة لتسنمه منصبه الجديد.واستعرض اللقاء، "المهام التي تقوم بها بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وهي تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة، وإمكانية توسيع مهامها لتشمل تدريب قوات الشرطة العراقية".أعرب الفريق ايانوتشي، وفق البيان، عن شكره "للوزير ووزارة الخارجية العراقية لدورها في تسهيل مهام البعثة، وعبّر عن سعادته بمهام عمله الجديدة في العراق، مشيراً إلى أهمية أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو".وأكد على "رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني، مشدداً على اهمية العمل سوية على محاربة الارهاب وتواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية في سبيل انجاز مهامها بالشكل المطلوب".