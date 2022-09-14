القبض على متهمين بالإرهاب في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الفوج الثاني اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية يرافقها الجهد الاستخباري التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت واجب أمر قبض ضمن منطقة العروبة مركز محافظة كركوك تم خلاله إلقاء القبض على مطلوبين إثنين وفق المادة (٤) ارهاب صادرة بحقهم مذكرة قبض من قبل محكمة تحقيق كركوك".وأضافت انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".