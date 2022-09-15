حصيلة أمنية "ثقيلة" تعصف بالسراق ومروجي المخدرات ومثيري الفتن في العراق

- القبض على أربعــة إرهابيين بينـهم المكنى "أبو جــراح" يعمل ضمن معـسكر الإرهابي (أبو حمزة المهاجر) في وقت سابق.- اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب في سيطرة "الشعب" شمال شرقي بغداد بعد تدقيق المعلومات في حاسبة المطلوبين قضائياً.ـ اعتقال متهمين اثنين من مثيري "الفتن الطائفية" بعد قيامهم بتوزيع المنشورات المحرضة لهذا الفعل على الزائرين في منطقتي (المحمودية، وقرب جسر الجادرية) في جانب الكرخ.ـ ضبط كدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة (سيد عبد الله) جنوب غربي بغداد، احتوى على ثمانية صمامات للتفجير وثلاثة قنابر هاون مختلفة الأنواع مع كمية من العتاد المتوسط والثقيل.- القبض على عصابة مكونة من رجل وامرأة تحمل جنسية اجنبية وبصحبتهم أطفال للتمويه عن افعالهم الاجرامية في منطقة "الاعظمية" ضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و(2900) حبة مخدرة مختلفة الأنواع.- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة تحمل الجنسية الاجنبية وتم ضبط بحوزتهم اكثر من كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و 3000 حبة مخدرة من نوع ترامادول.المصدر: قيادة عمليات بغداد + وكالة الوزارة لشؤون الشرطةالقبض على اثنين من المتهمين بالسرقة خلال الزيارة المليونية.المصدر: شرطة كربلاءالقبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٣٤٢ ق ع في قضاء جبلة بمحافظة بابل.المصدر: خلية الإعلام الأمني