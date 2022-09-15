باستثناء هذه الفئة.. الغانمي يعفو عن المنتسبين المتغيبين

السومرية نيوز – بغداد

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرار عفو عن جميع المتغيبين في قيادة الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة.



وبحسب وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، فأن وزير الداخلية عثمان الغانمي، وافق على اعفاء جميع المتغيبين في قيادة قوات الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة باستثناء المعروضين على المحاكم. الوثيقة ادناه:

