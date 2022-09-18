وزير الداخلية يكشف تفاصيل جديدة تخص زيارة الاربعين

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "الزيارة كانت مميزة جدا، ولاول مره نقوم بفتح منفذي صفوان والقائم لاستقبال الزوار من دول الجوار".وأضاف، ان "الخطة الامنية بدأت من يوم واحد صفر"، مبينا أنه "تم استقبال الزوار برا وجوا، وكانت اعداد كثيرة جداً".وبين الغانمي، ان "الخطة تميزت باشتراك اكثر من ١٢٥ الف مقاتل من منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".وأوضح وزير الداخلية أنه " تم فتح اربعة مقرات للسيطرة مقر في النجف وبابل والحامية والنخيب"، لافتا الى أن" هناك من حاول ان يعكر صف الزيارة من حركات منحرفة وتعاملت معه القوات الامنية بحزم وقوة".وتابع: " القوة الجوية كان لها نصيباً في تامين الزيارة وطيران الجيش كان له دوراً في اسناد القطعات الامنية"، مؤكدا انه " لم ولن يسجل اي خرقاً امنياً".واشار الى أن "عدد الزوار الذين دخلوا كربلاء مايقارب ٢٢ مليوناً من بينهم ٤ مليون زائر اجنبي"، موضحا أن "اكثر من ٥٠٠٠ عجلة من جميع الوزارات شاركت في الزيارة".