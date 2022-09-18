بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/11 ولغاية 2022/9/17 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1862-القبض مطلقي العيارات النارية 19-احالة متهمين الى المحاكم 204-القضايا الخاصة بالمخدرات 226-دعاوى حالات العنف الاسري 609-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 640-مضاهات طبعات الاصابع 48-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 798-عدد طالبي النجدة 1835-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 175-فض مشاجرات 1449-ضبط عجلات مطلوبة 68-تبرع بالدم 13-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11-طبع لوحات السيارات 12460-اصدار اجازات السوق 14195-اصدار سنوية السيارات 23867