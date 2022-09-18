بحوزته 40 كغم من الكريستال.. الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في ميسان

السومرية نيوز – ميسان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان بحوزته 40 كغم من الكريستال.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار عملياته النوعية المستمرة لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد جمع المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان وبحوزته (40) كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان انه "تم تدوين أقوال المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".