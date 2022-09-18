إطلاق صافرات الانذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد

يطلق مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية في مطار بغداد الدولي، صافرات الإنذار؛ كإجراء تجريبي، اليوم الأحد.



وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية في مطار بغداد الدولي سيطلق صافرات الانذار في الساعة (1630) لغرض الفحص التجريبي".



وبين، أنه "يستغرق الفحص (15-30) دقيقة".