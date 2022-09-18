الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للقوات الأمنية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية".وشهد الاجتماع، وفق البيان، "مناقشة الوضع الأمني، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، وقد وجّه السيد الكاظمي بتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف المؤسسات الأمنية؛ للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها".وقدم القائد العام للقوات المسلحة "الشكر والثناء للقوات الأمنية بمختلف صنوفها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة الأربعينية والزائرين السائرين من مختلف أنحاء العراق والدول الأخرى، وتمكنها من تأمينهم بأفضل شكل".