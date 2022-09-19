الاطاحة بسائق عجلة سرق "حقائب الزوار" في بغداد ـ عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود اخبار الى قيادة شرطة بغداد مفاده أقدام احد سائقي عجلات الأجرة( كوستر) بسرقة حقائب الزوار الذين كانوا معه، وكان هناك اتفاقاً مسبقاً معه من قبلهم بصدد التوجه بهم من كربلاء الى الكاظمية وبعدها الى سامراء حيث بعد نزولهم في منطقة الكاظمية المقدسة اقدم على الهرب وسرقة الحقائب".وأضافت: " وفور ورود الاخبار وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح بتشكيل فريق عمل متخصص و تكثيف التفتيش للعجلات المغادرة من بغداد حيث تم نصب كمين محكم في سيطرة الدورة واسفر هذا الكمين عن القاء القبض على المتهم سائق العجلة وبحوزته حقائب الزائرين".وأتم البيان أنه "تم التحفظ على الحقائب والتوجه بالمتهم والمضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".