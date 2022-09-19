اخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الباقر متعدد الطوابق الواقع في شارع الوائلي وسط محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف أن "الفرق اخلت النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية والسيطرة على الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان الى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق".