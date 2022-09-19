مقتل شخص بمشاجرة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص بمشاجرة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين داخل عمارة ضمن منطقة العامرية تطورت الى استخدام السلاح الابيض سكين ما اسفر عن مقتل شخص بعد اصابته بعدة طعنات".

وأضاف المصدر أنه "تم تطويق المكان واعتقال الجاني".