وكالة الاستخبارات تحبط عملية إدخال 35 كغم من المخدرات إلى العراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تواصل عملياتها النوعية للحد من تفشي آفة المخدرات وملاحقة مروجيها والقصاص منهم، اذ تمكنت من ضبط (35) كيلو و900 غرام من المواد المخدرة خلال محاولة إدخالها عبر الحدود العراقية، تمت عملية الضبط ضمن محافظة السليمانية، وذلك استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة حيث تم ضبط (35.900) خمسة وثلاثون كيلو وتسعمائة غرام من مادة الترياك المخدرة موضوعة داخل انابيب المنيوم مغلقة بطريقة محكمة كانت مخبئة داخل عجلة حمل".وأضافت، انه "تم القاء القبض على سائق العجلة والتعامل مع المواد المضبوطة وتسليمها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية".