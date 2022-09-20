إجراءات أمنية تفصل بغداد عن باقي المدن.. إغلاق جسور ومداخل وأحياء

وأظهرت مشاهد وردت لـ السومرية نيوز، إغلاق كافة الجسور وسط العاصمة بغداد، ومنع الحركة بين جانبيها ما تسبب بتكدس السيارات في أغلب التقاطعات.كما أظهرت المشاهد، "إغلاق بعض المناطق بشكل كامل ومنع المرور من نقاط التفتيش الداخلية، وإيقاف حركة السيارات عبر مداخل بغداد"، دون توضيح رسمي عن الأسباب.وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القطوعات الحاصلة في بعض مناطق العاصمة عبارة عن انفتاح للقطعات وانتشار مع اجراء ممارسات امنية".ونفى المصدر، صحة الانباء التي تحدثت عن وجود حدث أمني كبير في العاصمة.