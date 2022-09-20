سرايا السلام تؤكد: مستعدون لحسم أي طارئ

وقال الحميداوي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "سرايا السلام هي مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية.".وأضاف، أن السرايا "تأتمر بامر الصدر القائد ولها طاعة مُبصرة لا نظير لها ، ان هذا الكم الهائل من مجــاهديها على اتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيــدة ومستعدة لحسم اي أمرٍ طارئ وبسرعة فائقة".