فتح تحقيق في حادثة وفاة شابة بطلق ناري غربي بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا في حادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة ( زينب عصام ماجد ) منذ يوم وقوعه في قضاء ابو غريب غربي العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي".وأشارت إلى أن "الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث".