القبض على 33 متهماً بقضايا الابتزاز الإلكتروني في بعض المحافظات

وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مفارز الجهاز في بعض المحافظات واستناداً للموافقات القضائية من تنفيذ عدد من العمليات أسفرت عن القاء القبض على (33) متهماً حاولوا انتهاك خصوصيات المواطنين ومساومتهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".وأضاف البيان، ان "جميع المتهمين تم احالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".