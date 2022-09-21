أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 342 ألفاً و970 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 391 ألفاً و960 ديناراً عدا أجور الصياغة.

