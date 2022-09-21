اعتقال مطلوب داخل فندق وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" داخل فندق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب في منطقة البتاوين".

وأضاف المصدر أن "المطلوب تم اعتقاله داخل احدى الفنادق".