القبض على مطلوب للإنتربول في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب الى الشرطة العربية والدولية".وأضافت انه "مطلوب الى احد الدول العربية بعد التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".