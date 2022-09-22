بضربة جوية.. مقتل ارهابيين أثنين في جبال حمرين (صور)

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية ، من قتل عُنصرين من عصابات داعـش في جبال حمرين ".وأضاف، أن "العمليات الخاصة نفذت إنزال جوي ناجح تمكنوا فيه من إقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، كما وتم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية".