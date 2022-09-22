الإطاحة بأخطر تاجر مخدرات وضبط كميات كبيرة في البصرة

وذكر عبد الحميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده على الفور تم وضع خطة محكمة وبعملية استباقية تم القاء القبض عليه في قضاء شط العرب"، مشيراً إلى "ضبط خلال العملية كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ١ كيلو و٢٥٠ غرام تقريباً".وأضاف: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".