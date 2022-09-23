احدهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكن من القاء القبض على ٦ متهمين بقضايا جنائية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب ".واضافت: "تمكنت مفارز المديرية من ضبط مواد غذائية مخالفة للشروط والضوابطاذ اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وتعاملت مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة اصوليا".