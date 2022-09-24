قائد عمليات بغداد للسومرية: مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية

"القوات الأمنية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين في الطارمية ضم نبستان البو حوسة، من قبل ل مش٥٩ فق٦ قيادة عمليات بغداد"، مبينا ان "القطعات لا زالت في المكان تقوم بالتفتيش والتطهير".

وقال سليم لـ السومرية نيوز، إنبدوره كشف أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "الحصيلة الناتجة عن العملية أسفرت لغاية الان اثنين مصابين احدهم ضابط برتبة ملازم اول".