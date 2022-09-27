اغلاق جسرين وسط العاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باغلاق جسرين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء، جلسة جديدة له، بعد انقطاع دام اشهر عدة.