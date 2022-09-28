سرايا السلام تعلق على قصف المنطقة الخضراء

وقال المسؤول العام للسرايا، ابو مصطفى الحميداوي، في بيان، "نشجب ونستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم".وأكد الحميداوي، على "حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور".وقبل قليل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بـ3 قذائف أسفرت عن إصابة 4 منتسبين في الجيش العراقي بينهم ضابط.