مقتل ضابط وشخص باطلاق نار جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ضابط وشخص باطلاق نار جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين احدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتلهما في الحال".