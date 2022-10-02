إعادة فتح جسر وسط بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، عن إعادة فتح جسر السنك وسط العاصمة.

وقال سليم في بيان، إنه “تم إعادة فتح جسر السنك أمام حركة السير”.



وأضاف أن “جسر الجمهورية سيبقى مغلقاً بسبب وجود عمليات الصيانة”.

وكانت بغداد شهدت أول أمس السبت، تظاهرات في مناطق عدة، لجأت خلالها القوات الامنية الى اغلاق عدد من الطرق والجسور.