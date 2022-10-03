ذي قار.. احتجاجات واندلاع النيران قرب مبنى المحافظة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المحتجين قاموا بحرق اطارات قرب مبنى المحافظة وحاولوا الوصول الى مبنى المحافظة".

وأضاف المصدر ان "نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة"،مشيراً الى "احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة".