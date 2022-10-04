توضيح أمني يخص التظاهرات الاخيرة في ذي قار ـ عاجل

وقال الحربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نود أن نوضح لأهلنا في ذي قار حول الأحداث التي تضمنت تجاوز مجاميع ضالة مندسة على القوات الأمنية خلال دخول مندسين بحوزتهم قنابل المولوتوف وكذلك أسلحة نارية (مسدسات نوع تركي محور ) مع المتظاهرين".وأضاف، ان " مسار التظاهرات تغيير من السلمية آلى العنف والشغب في محاولة لإظرام النار في مبنى المحافظة مما أدى إلى إصابات وجروح بليغة في صفوف المنتسبين والضباط وحرق كرفانات أمام المبنى تم السيطرة عليه"، مبينا ان "قواتنا تعاملت مع الموقف بمهنية عالية رغم الإصابات وتحملت الكثير، وعدم استخدامها للرصاص الحي كان قمة المهنية والشجاعة في ضبط النفس من أجل عدم إراقة الدماء حفاظا على ارواح أبناء المحافظة".واشار الى ان "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على مثيري الشغب وبالجرم المشهود وسوف تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وتقديمهم للقضاء العادل لتضمينهم الخسائر المادية وليكونوا عبرة لمن يحاول خلق الأزمات والفوضى".وأكد الحربية، أن "قواتنا مستمرة بفرض القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول زعزعة الاستقرار الأمني الذي تشهده ذي قار"، داعياً الجميع إلى "مساندة القوات الأمنية ونبذ العنف وأعمال الشغب كونها تمثل حالة من الارباك العام وتؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع العمرانية والنهوض بالبنى التحتية وحركة الاعمار والازدهار المحلي".