مكافحة إرهاب كردستان تكشف تفاصيل انفجار السيارة في أربيل - عاجل

كشفت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تفاصيل انفجار السيارة في محافظة أربيل.

وذكرت المكافحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أنفجار أربيل ناجم عن عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مما أسفر عن مصرع سائقها وإصابة أربعة ركاب آخرين كانوا معه".



بدوره، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "سائق مركبة لقي مصرعه إثر انفجار عجلة وسط مدينة أربيل".





