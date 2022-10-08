كمين محكم يطيح بإرهابي حاول الدخول الى الأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والعشرون وفوج طوارئ الانبار الثاني تم نصب كمين محكم في منطقة الصفرة التابعة لقضاء القائم والقبض على احد الإرهابيين".وأضاف البيان، ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب ليتم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".