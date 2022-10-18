مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي في سنجار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي يعتقد بطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قصفا جويا استهدف عجلة ويعتقد نفذ بطائرة مسيرة، ضمن حي الشهداء في قضاء سنجار". وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح".