مسلحون يغتالون موظفا حكوميا شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل موظف في وزارة الصحة (معاون طبي ضمن منطقة الاورفلي)".وأضاف: "ما أسفر عن مقتله في الحال ولاذ المسلحين بالفرار بعد ذلك".وأشار المصدر الى انه "حسب المعلومات الواردة ان الحادثة نتيجة خلاف عشائري".