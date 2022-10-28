الشمري يتسلم وزارة الداخلية من الغانمي ويباشر بمهامه (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مباشرة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مهام عمله.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باشر، اليوم الجمعة، مهام عمله في الوزارة، بعد تسملها من الوزير السابق عثمان الغانمي".



وأضاف ان "عدد من مسؤولي الوزارة كانوا في استقبال الشمري"، مشيرا الى ان "الوزير الجديد التقى بالملاك المتقدم في الوزارة وبحث معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة".