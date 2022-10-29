حصيلة ضحايا انفجار شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع شرقي بغداد.

وقال المصدرفي حديث لـ السومرية نيوز، إن "9 شهداء و 12 جريحا حصيلة انفجار البنوك".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات تفيد أن الحادث حصل نتيجة خلل فني في الصهريج والتحقيقات مستمرة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.