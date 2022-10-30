وزير الداخلية يطلع على عمل مديرية المرور: توجيه بتذليل العقبات (صور)

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري شدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها وفق القانون والسياقات المعتمدة".وأضاف ان "الشمري زار مديرية المرور العامة والتقى بعدد من المواطنين، كما اطلع على اهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه المديرية".وأكد الشمري وفق البيان، انه "سيكون داعماً لعمل رجل المرور ولن يسمح بأي تجاوز عليه، كما العمل بمبدأ الثواب والعقاب حاضراً في جميع مفاصل وتشكيلات الوزارة".