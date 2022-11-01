تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة - عاجل

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الشمري "كَلف اللواء علي هليل بتسيير أمور شرطة الطاقة لحين التكليف الرسمي".ويوم أمس، وجه وزير الداخلية باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي.وأضاف المصدر، أن الوزير أمر "بحمل منتسبي الشرطة مسدس وأصفاد حديدة اثناء الدوام الرسمي".