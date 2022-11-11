الدفاع المدني تكشف السبب الرئيس باندلاع حريق الوزيرية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تلقت إشعار أولي يشير إلى أن سبب حادث بناية الوزيرية هو سقوط مصعد بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور التي تحمل داخلها غازا سريع الاشتعال ليبدأ الحادث كبيراً وأضفى إلى كارثة".وأضاف البيان، أن "المبنى تلقى شحنة قبل يوم من الحادث تحمل مواد كحولية شديدة الاشتعال منها غاز البروبان وايثانول وأسيتون بكميات تقدر 140 طناً لاستخدامها في صناعة العطور".وأشار الى ان "فرق البحث والانقاذ التخصصية للدفاع المدني ما زالت تتابع عملها للبحث عن جثث الضحايا من العمال لليوم السادس دون توقف".يذكر أن الحريق أندلع ظهر يوم الأحد الماضي، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء يوم الاثنين، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.